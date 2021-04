Zur Zeit nicht möglich: Freiluft-Training auf der Laufbahn in Bad Essen mit jungen Athleten und Trainerin Corinna Koch.

Winfried Beckmann

Bad Essen . 100 Mitglieder waren es, jetzt sind es 75, bald weniger. "Echt ärgerlich", sagt Corinna Koch über die Leichtathletik im TuS Bad Essen. Doch wie soll es weitergehen in Zeiten von Corona, Lockdowns und Impfwirrwarr ?

Genau den Werdegang hat die Abteilungsleiterin in dieser Sparte im Verein befürchtet, seit Corona in der Öffentlichkeit mehr ein Thema wurde und leider blieb als Sport im allgemeinen und Leichtathletik im Besonderen in Bad Essen. "Das ist j