Hochzeitsfeier in Pr. Oldendorf nicht gefunden: Mann randaliert an falscher Adresse

Nachdem ein Mann in Preußisch Oldendorf in der Nacht zu Samstag keine Hochzeitsfeier vorfand, randalierte er und fuhr davon.

Jörn Martens/dpa

Preußisch Oldendorf. Ein angetrunkener Mann hat in der Nacht zu Samstag in Preußisch Oldendorf an der falschen Adresse eine Hochzeitsfeier gesucht. Als er die nicht vorfand, wurde er ungehalten und randalierte.

Ein Anwohner der Offelter Dorfstraße hatte in der Nacht zu Samstag die Polizei gerufen, nachdem er durch laute Geräusche aus dem Schlaf gerissen worden war. Als er nachschaute, sah er einen ihm unbekannten Mann auf seinem Grundstück. Als de