Auf der Linksabbiegespur in Wehrendorf trotz Rotlichts weiter gefahren

Die Polizei sucht Zeugen eines Falls von Straßengefährdung am Freitagnachmittag in Wehrendorf (Symbolfoto).

Patrick Pleul/dpa

Wehrendorf. Die Polizei sucht Zeugen eines Falls von Straßenverkehrsgefährdung am Freitagnachmittag in Wehrendorf. Was ist dort geschehen?

Kurz nach 16 Uhr kam es nach Polizeiangaben auf der Kreuzung B 65/Im Felde zu einer Straßenverkehrsgefährdung durch den Fahrer eines schwarzen VW Golf GTI. An der Kreuzung zeigte die Ampel für Geradeausfahrer Rotlicht. Der 35-Jährige z