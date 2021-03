Übergabe im Regen: Christian Rohrmann und Werner Hagemann vom DRK Ostercappeln/Venne, Rainer Ellermann und Udo Schink vom DRK Bad Essen

Eckhard Grönemeyer

Wittlage. Die DRK‐Ortsvereine Bad Essen und Ostercappeln/Venne konnten am Samstag in Wittlage je einen neuen Krankentransportwagen (KTW) übernehmen. Der Fuhrpark der beiden Ortsvereine werde durch die neuwertigen Einsatzfahrzeuge aufgewertet, so der Wittlager DRK-Präsident Rainer Ellermann bei der Übergabe.

Das Fahrzeug für das Ostercappeln/Venne mit dem Kennzeichen WTL RK (für Rotkreuz) 2 wird in der Unterkunft in Schwagstorf stationiert; der KTW mit dem Kennzeichen WTL RK 5 in der Fahrzeughalle beim DRK‐Sozialzentrum an der Lindenstraß