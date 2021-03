Nächster Unfall in der abknickenden Vorfahrt in Eielstädt

Das Motorrad prallte am Freitag in der abknickenden Vorfahrt in Eielstädt frontal gegen den vorfahrberechtigen Personenwagen.

Heinz-Jürgen Reiß

Eielstädt. Innerhalb einer Woche ist es am Freitag zum zweiten Mal zu einem Unfall gekommen in der abknickenden Vorfahrt in Eielstädt, wo Schulallee und Kuhweg sich kreuzen. Ein Motorradfahrer stieß mit einem vorfahrtberechtigten Auto zusammen.

An Unfall Nummer eins waren am Montag zwei Autos beteiligt gewesen. Am Freitag gegen 14.45 Uhr prallte ein Motorrad gegen einen Hyundai IX35, der der abknickenden Vorfahrt folgend von der Schulallee nach links auf dem Kuhweg weiterfahren wo