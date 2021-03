Warum in der "Grünen Masch" in Harpenfeld gebaggert und verrohrt wird

Die Erschließungsarbeiten für die 15 Baugrundstücke westlich der Langen Straße in Bad Essen-Harpenfeld sind in vollem Gange.

Oliver Krato

Harpenfeld. In der Gemeinde Bad Essen gibt es in vielen Ortschaften rege Bautätigkeit. Bürgermeister Timo Natemeyer wies in der jüngsten Ratssitzung darauf hin, dass mit der Erschließung westlich der Langen Straße in Harpenfeld nunmehr begonnen worden sei.

Die Erschließungsarbeiten für das Baugebiet „Westlich Lange Straße“ in Harpenfeld konnten im vergangenen Jahr vergeben werden. Mit den entsprechenden Arbeiten wurde Ende Februar gestartet. Zunächst wurde der Mutterboden aus den Erschließung