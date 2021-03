Wer bietet im Altkreis Wittlage bereits 5G für Smartphones an?

Zwei der drei großen Mobilfunkanbieter haben das 5G-Mobilfunknetz im Altkreis Wittlage bereits ausgebaut.

dpa/Christoph Dernbach

Wittlager Land. Der neue Mobilfunkstandard 5G bietet einige Vorteile gegenüber der Vorgängertechnik LTE. Bei der Verfügbarkeit im Wittlager Land liegen die drei großen Mobilfunkanbieter weit auseinander. Nur einer hat bereits in allen drei Gemeinden das Netz ausgebaut.

Telefónica: Der Mobilfunkanbieter Telefónica mit seiner Marke O2 bietet derzeit noch kein 5G-Netz im Altkreis an. "In diesem und den kommenden Jahren wird Telefónica/O2 den Mobilfunkstandard 5G in immer mehr Städten und ländlichen Regionen