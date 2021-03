Der nachtaktive Uhu ist die größte Eulenart in Europa.

Andreas Schüring

Eielstädt. Ende Februar wurde in der Nähe der Fischteiche an der Straße "Zur Schlucht" in Bad Essen-Eielstädt ein flugunfähiger Uhu aufgefunden. Der verletzte Vogel, um dessen Schwinge sich eine Stück Angelschnur gewickelt hatte, wurde in Hellern gesund gepflegt. Und erlebt nun ein Happy End im Steinbruch.

Uhus bewohnen Landschaften mit bewaldeten, felsigen, aber auch offenen Flächen. "Bubo bubo", so sein biolgischer Name, erbeutet Hasen, Ratten oder Kaninchen. Aber auch Tauben, Amphibien und Reptilien stehen auf dem Speiseplan. In Höhe der F