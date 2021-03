Wie sieht der denn aus? Gülledusche für einen Storch in Harpenfeld

Der Harpenfelder Storch rechts sah wenige Minuten zuvor noch aus wie der Adebar links. Weil der Rotschnabel allzu forsch einem Traktor folgte, wurde er von einer Gülledusche erwischt.

Martin Nobbe

Altkreis Wittlage. Wer einen Tag lang zwischen den Horsten im Wittlager Storchenland hin und her pendelt, der kann was erleben. Von Jagdszenen am Himmelszelt über Nestausbau und ruhenden Babybringern bis hin zur Gülledusche.

Aber der Reihe nach: In Heithöfen gab es einen Kampf um das Nest. Ein fremder Storch hatte in Abwesenheit des auf Erkundungsflug befindlichen und rechtmäßigen Erstbelegers den Horst besetzt und wurde von einem heranfliegenden Hausher