"Krass!" – Das sagen Wittlager Einzelhändler zum Hin und Her um die Osterruhe

Termin-Shopping ermöglicht das Einkaufen in der Corona-Zeit (Symbolfoto).

Simone Grawe

Wittlager Land. Nachdem am Dienstag der verschärfte Lockdown über Ostern angekündigt wurde, ist die Entscheidung bereits am Mittwoch von Bundeskanzlerin Angela Merkel wieder zurückgenommen worden. Was bedeutet das für die Einzelhändler im Wittlager Land?

"Dieses nicht Planbare ist wirklich anstrengend", sagt Christine Bullermann, Vorsitzende der Hunteburger Werbegemeinschaft. Dem stimmen auch Jens Strebe, Vorsitzender des Gewerbevereins Bad Essen, und Hubertus Brörmann von der Werbegemeinsc