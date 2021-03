Warum das hölzerne Mühlrad in Bad Essen dringend überprüft werden muss

Untersuchung für ein Wahrzeichen. Das Mühlrad der historischen Wassermühle in Bad Essen muss von Experten unter die Lupe genommen werden.

Helge Holz

Bad Essen. Mühlen klappern nicht nur am rauschenden Bach. Sondern auch am Schwanenteich. Das Bad Essener Mühlrad hat zuletzt nur noch selten Wasser transportiert. Nun soll der hölzerne Taktgeber der Wassermühle an der Bergstraße untersucht werden.

Eine Aufarbeitung ist dringend erforderlich und mithin unumgänglich. Denn: Aktuell ist das Mühlrad der historischen Mühle aufgrund von Verschleiß des Lagers nur noch bei Veranstaltungen an der Mühle in Betrieb. Daher sollen jetzt Untersuchu