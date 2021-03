Beim Zusammenstoß zweier Pkw in der abknickenden Vorfahrt der Schulallee in Eielstädt entstand beträchtlicher Sachschaden. Eine Fahrerin wurde sicherheitshalber in Krankenhaus gebracht.

Heinz-Jürgen Reiß

Eielstädt. Kurz nach 13 Uhr stießen am Montag in der abknickenden Vorfahrt der Schulallee in Bad Essen-Eielstädt zwei Autos zusammen. Einer der Wagen kippte um und prallte gegen einen Ampelmasten der Wittlager Kreisbahn.

Eine 59-Jährige war kurz nach 13 Uhr mit ihren Renault Kadjar auf dem Kuhweg unterwegs und wollte die Schulallee in der abknickenden Vorfahrt geradeaus in Richtung Lindenstraße überqueren. Gleichzeitig fuhr eine 29-Jährige mit ihrem Mercede