Drei Männer aus Preußisch Oldendorf, Rödinghausen und Nimwegen in den Niederlanden müssen sich wegen handeltreibens mit Betäubungsmitteln in großem Stil verantworten.

Anke Schneider

Börninghausen/Bielefeld. Chemikalien in 1000-Liter-Tanks, große Edelstahlkessel, Destillatoren: „Wer weiß, wie Amphetamine riechen, der wusste sofort, was hier passiert“, sagte ein Polizeibeamter am Montagmorgen vor dem Bielefelder Landgericht. Dort hat der Prozess gegen Männer begonnen, die in einer Lagerhalle in Börninghausen ein professionelles Drogenlabor betrieben haben sollen.

Die Männer sollen aus Chemikalien, die zum Teil aus den Niederlanden stammen, Amphetaminöl hergestellt haben, das zum Weiterverkauf bestimmt war. Der 31-jährige Angeklagte aus Rödinghausen hatte die Lagerhalle in dem dörflichen Preußisch Ol