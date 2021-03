Im Landgericht Bielefeld wird gegen drei Männer verhandelt, die in Pr. Oldendorf-Börninghausen ein professionelles Drogenlabor betrieben haben sollen.

Anke Schneider

Pr. Oldendorf/Bielefeld. Am Montagmorgen hat vor dem Bielefelder Landgericht der Prozess gegen zwei Männer aus Preußisch Oldendorf und Rödinghausen sowie einen weiteren Angeklagten aus den Niederlanden begonnen, die in der Zeit vom 1. Februar bis zum 28. April 2019 in einer Lagerhalle in Preußisch Oldendorf-Börninghausen ein professionelles Drogenlabor betrieben haben sollen.

Die Männer sollen aus verschiedenen Grundstoffen, die zum Teil aus den Niederlanden stammen, Amphetaminöl hergestellt haben, das zum Weiterverkauf bestimmt war. Der 31-jährige Angeklagte aus Rödinghausen hatte die Lagerhalle angemietet, der