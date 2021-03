Wohnhaus in Bad Essen nach Autobrand unbewohnbar

Am Sonntagnachmittag, 21. März, wurde die Feuerwehr zu einem Brand in die Lindenstraße gerufen. Die Rauchsäule war weithin sichtbar.

Björn Raube

Eielstädt. Die Feuerwehr Bad Essen‐Eielstädt‐Wittlage wurde am Sonntagnachmittag gegen 16.18 Uhr zu einem Autobrand unter einem Vordach eines Wohnhauses in der Lindenstraße in Eielstädt gerufen. Doch nicht nur das Fahrzeug wurde beschädigt.

In einem etwa fünf Meter breiten Durchgang zwischen dem Wohngebäude und einem Nebengebäude war ein VW Polo in Brand geraten. Die Rauchwolke war bereits vom Feuerwehrhaus aus erkennbar. Das Löschgruppenfahrzeug traf zusammen mit der Drehleit