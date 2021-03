Leichnam nach Wohnungsbrand in Hüllhorst gefunden

In dem älteren Wohnhaus an der Salzstraße in Hüllhorst fanden die Einsatzkräfte während der Löscharbeiten einen Leichnam.

Polizei Minden-Lübbecke

Oberbauerschaft. Bei dem Brand eines Wohnhauses in Hüllhorst-Oberbauerschaft (Kreis Minden-Lübbecke) ist am Freitag in den frühen Morgenstunden ein Mensch ums Leben gekommen. Die Einsatzkräfte fanden im Zuge der Löscharbeiten einen Leichnam.

Ob es sich bei dem Toten um den dort allein lebenden 82-jährigen Bewohner des Hauses handelt, konnte die Polizei am Freitagnachmittag nicht mit Gewissheit sagen. Die Identität des Toten sei noch nicht zweifelsfrei geklärt. Brandexperte