Schoko-Champagner und andere neue Sorten in den Wittlager Eisdielen

Im Bad Essener Eiscafé Italia wird mit Maske bedient.

Lennart Sandeck

Wittlager Land. Eiszeit! Mittlerweile haben alle Eisdielen im Wittlager Land wieder geöffnet und bieten Eisspezialitäten zum Abholen an – auch wenn sie noch keine Gäste in ihren Cafés bedienen dürfen. Wie läuft die Saison an? Welche neuen Eissorten gibt es?

Wo sonst Gäste sitzen, stapeln sich die Stühle. Corona lässt keine Normalität zu. Das gilt auch für das Eiscafé Italia. Schon seit Mitte Februar läuft der Verkauf in der Bad Essener Eisdiele. Die Eiscafés in Hunteburg und Bohmte zogen am ve