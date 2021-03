Ein Weißstorch ist auf dem Baukran gelandet. Für die Baustellen ist in den kommenden Wochen Pause angesagt.

Gertrud Premke

Heithöfen. Die Arbeiten für die neuen Häuser im Baugebiet „Am Reiterhof“ in Heithöfen ruhen in den kommenden Wochen. Was ist der Grund?

Das Pferdedorf Heithöfen ("Mehr Pferdehufe als Einwohner", hieß es früher) zieht offensichtlich auch Störche in besonderer Weise an. In den vergangenen Tagen wurde nicht nur das neue "Paar Adebar" auf dem Horst "Am R