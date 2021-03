Dieter Duffe aus Wehrendorf mit seinem tierischen Freund, dem neun Jahre alten Schäferhund "King".

Martin Nobbe

Wehrendorf. Frührenter Dieter Duffe aus Wehrendorf war über 20 Jahre im Schäferhundverein Wittlage (SVW) aktiv. Ein Leben ohne einen tierischen Freund der Rasse Schäferhund kann er sich überhaupt nicht vorstellen.

Dieter Duffe erinnert sich: „Gut neun Jahre ist es her, dass ich aus gesundheitlichen Gründen an dem sportlichen Treiben im SVW in Wittlage nicht mehr teilnehmen konnte. Mein letzter Schäferhund 'Bettys' aus Hördinghausen war im Alter