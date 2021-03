Auf dem Bauhof in Wittlage kam so einiges an Abfall zusammen, der in der Gemeinde gesammelt wurde.

Jana Witte

Bad Essen. Zahlreiche Helfer sind am Samstag in der Gemeinde Bad Essen unterwegs gewesen, um die Natur von Müll zu befreien. Reinhard Elsner vom Verschönerungsverein in Lintorf, Organisator der Aktion "Saubere Landschaft", ist erfreut über den Erfolg. So manches kuriose Fundstück kam wieder zum Vorschein.

Zum 22. Mal fand der gemeinschaftliche Frühjahrsputz in diesem Jahr statt, bei der Freiwillige der Verschönerungsvereine und aus den Ortschaften mit Müllsäcken, Handschuhen und Müllzangen bewaffnet durch die Gemeinde ziehen und Abfall aufsa