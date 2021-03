Windböe des Sturms "Luis" erfasst in Bohmte einen Kleinwagen

Der VW Polo ist nach nach dem Zusammenprall mit einem Anhänger nicht mehr fahrbereit.

Heinz-Jürgen Reiß

Bohmte. Eine starke Windböe des Sturms "Luis" hat am Samstagmorgen auf der Dammer Straße in Bohmte Hunteburg einen Anhänger erfasst und gegen einen entgegenkommenden Pkw geschleudert. Deren Fahrerin wurde vorsichtshalber in ein Krankenhaus gebracht.

Der Unfall ereignete sich um 9.25 Uhr auf der Dammer Straße. Der Fahrer eines PKW Ford war mit seinem PKW und einem unbeladenen Pkw-Anhänger mit Plane auf der Dammer Straße in Fahrtrichtung Hunteburg unterwegs. Eine starke Windböe erfa