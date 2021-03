151 Mitarbeitende des Neurozentrum Niedersachsen in Bad Essen werden innerhalb von zwei Tagen im Impfzentrum Wallenhorst gegen das Coronavirus geimpft.

Neurozentrum Niedersachsen

Bad Essen. Eine Gruppe am Freitag, eine am Montag: An zwei Terminen erhalten fast alle Mitarbeitenden des in Bad Essen ansässigen Dr. Becker Neurozentrums Niedersachsen im Impfzentrum Wallenhorst eine Corona-Impfung. Ein übliches Prozedere?

Insgesamt 151 von 167 Mitarbeitenden lassen sich impfen, teilte Kim Ernst, Sprecherin der Dr. Becker Unternehmensgruppe, auf Nachfrage unserer Redaktion mit. Die Mitarbeitenden gehören zur zweiten Kategorie der Impfverordnung."Die Impfungen