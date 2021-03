Vorstand und Abteilungsleitungen: Erste Schritte in Lintorf sind getan

Klare Ziele und optimistisch: Sabine Nieragden-Henschen als Vorsitzende des VfL Lintorf.

VfL Lintorf

Lintorf . Von Trübsal blasen will Sabine Nieragden-Henschen nichts wissen, die eher zuversichtlich in die Zukunft schaut trotz vieler Fragen. "Es ist ein erster Schritt, und es werden weitere Schritte zur Rückkehr in sportliche Freizeitaktivitäten möglich werden", betonte die Vorsitzende des VfL Lintorf nach der Sitzung von Vorstand und Abteilungen.

Nach einem beinahe halben Jahr im Lockdown gebe es jetzt laut Sabine Nieragden-Henschen ein Öffnungsszenario für Sportvereine. Obwohl die Inzidenzzahlen nicht so stark sinken wie erhofft, und auch wenn strenge Vorgaben eingehalten werden mü