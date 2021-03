Die Jugendpflege-Teams der Gemeinden Bad Essen und Bohmte wollen Jugendliche und Kommunalpolitiker ins Gespräch bringen (Symbolbild).

Bernd von Jutrczenka/dpa

Bad Essen/Bohmte. Jugendliche und Kommunalpolitiker in den Dialog bringen – das ist das Ziel der Jugendpflege-Teams der Gemeinden Bad Essen und Bohmte. Am Dienstag, 16. März, soll es in einem digitalen Austausch um ein Thema gehen, das in der Corona-Krise etwas in den Hintergrund gerückt ist.

Wie steht es um die Geflüchteten-Politik in den Kommunen? Jugendliche können den lokalen Entscheidungsträgern Fragen stellen, aber auch ihre Meinung kundtun. Das Projekt "Jugend-Politik-Dialoge" des Paritätischen Jugendwerks möchte so junge