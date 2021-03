Warum ein Bad Essener in einem kroatischen Konzertsaal "Game of Thrones" spielte

So lief das Konzert ab: Matthias Ventker am Klavier, das Publikum mit Sicherheitsabstand.

Mariana Bošková

Bad Essen/Zadar. Der aus Bad Essen stammende Pianist Matthias Ventker hat kürzlich im kroatischen Zadar sein erstes abendfüllendes Solokonzert gegeben – in einem Palast. Wie kam es dazu und was hat die Serie "Game of Thrones" damit zu tun?

Matthias Ventker hat als aufstrebender Jung-Musiker aus Bad Essen mit seinen Klavierauftritten durchaus für Aufsehen gesorgt in unserer Region. Zumindest, als solche Auftritte hierzulande noch möglich waren und nicht wegen Corona ausfallen