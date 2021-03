Ein unbekannter Fußgänger verstarb, nachdem er am Mittwochmorgen in Lübbecke von einem PKW erfasst und tödlich verletzt wurde.

Polizei Minden-Lübbecke

Lübbecke. Am Mittwochmorgen ist ein bisher unbekannter Fußgänger beim Überqueren des Maschwegs in Lübbecke von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Die Polizei Minen-Lübbecke bittet um Hinweise zur Identität des Verunglückten.

Ersten Erkenntnissen zufolge hatte der ältere Mann an der Einmündung des Westerhallermaschwegs gegen 6.10 Uhr beabsichtigt, die Straße in nördlicher Richtung zu überqueren, gab die Polizei am Nachmittag bekannt. Dabei sei er von dem in Rich