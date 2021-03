Aktionshelfer im Gespräch: (v.l.) Anna Asshorn mit Regionalmanager Karsten Perkuhn und Karin Helm

Lennart Sandeck

Bohmte. Montag, 14:30 vor dem Landgasthaus Gieseke-Asshorn in Bohmte: Der Stand ist vorbereitet. Unterstützer der Aktionsgruppe Fairtrade-Region Wittlager Land nehmen die ersten Rosen in ihre Hände und verteilen diese an Passantinnen. Aber warum?

Eine Dreiviertelstunde später sind bereits mehr als 40 der 80 vorrätigen Rosen vergriffen. Anlässlich des Weltfrauentags am 8. März wollen Regionalmanager Karsten Perkuhn und weitere Aktionsmitglieder auf unfaire Arbeitsbedingungen und die