Anja Haarmann und Ina Jetz eröffnen am Donnerstag ihren Laden Glück! im Bad Essener Zentrum. Damit erfüllen sich die beiden Frauen einen lang gehegten Traum.

Carolin Düvel-Oevermann

Bad Essen. Kunsthandwerk und Interior-Produkte bieten die beiden Freundinnen Anja Haarmann und Ina Jetz ab Donnerstag in ihrem Geschäft Glück! am Kirchplatz in Bad Essen an. Sie wagen mit ihrem Laden die Neueröffnung in der Corona-Zeit.

"Eigentlich wollten wir viel eher damit anfangen. Am liebsten im letzten Jahr im Herbst", berichtet Haarmann. Doch die Vorbereitungen brauchten Zeit. Das Sortiment musste ausgewählt sowie der Laden eingerichtet werden. Bei ihrem Sortiment l