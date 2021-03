Warum in der Gemeinde Bad Essen ein Stück Urwald entstehen soll

30 Jahre Waldwachstum. Der Stamm der Douglasie legt jedes Jahr im Brusthöhenbereich mehr als einen Zentimeter zu. 1991 hatte Wolfgang Meyer diesen Bestand das erste Mal durchgeforstet.

Rainer Westendorf

Bad Essen. Ein Stück Urwald im Wiehengebirge. Zehn Prozent der niedersächsischen Landesforsten werden als Naturwälder ausgewiesen. Eine diese Flächen liegt in Linnerberg in der Gemeinde Bad Essen. Was steckt hinter diesem Projekt?

Diese Waldflächen sollen sich in Zukunft ohne irgendwelche Eingriffe oder Veränderungen ungestört als Urwälder entwickeln. "Damit werden über 30.000 Hektar sich selbst überlassen", erläutert Rainer Städing, regionaler Presssprecher West der