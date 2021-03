Nach Lemförde ist auch für Pr. Oldendorf die Vogelgrippe offiziell bestätigt worden.

Hauke-Christian Dittrich/dpa

Pr. Oldendorf/Lemförde. Das Friedrich-Loeffler-Institut hat den Ausbruch der Vogelgrippe in einem Puten-Betrieb in Pr. Oldendorf bestätigt. Damit ist nun offiziell, dass es sich um einen Fall von Geflügelpest handelt.

In einer Stallanlage in Pr. Oldendorf-Lashorst am Mittellandkanal waren am vergangenen Donnerstag rund 7000 Puten getötet worden. Der Kreis Minden-Lübbecke hat rund um den betreffenden Hof einen Sperrbezirk und ein Beobachtungsgebiet einger