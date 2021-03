GWD Minden hat in letzter Sekunde Chance zum Ausgleich – und vergibt

So frei zum Wurf wie in dieser Szene hatte Seltenheitswert für Juri Knorr. v. li. im Zweikampf Tobias Varvne (HSC Coburg 2000), Joshua Thiele (TSV GWD Minden), Andreas Schröder / Schroeder (HSC Coburg) und Juri Knorr (TSV GWD Minden)

Fotostand/ Hilpert

Lübbecke. Die Bundesliga-Handballer von GWD Minden sind beim 28:29 (11:16) hauchdünn am verdienten Remis gegen die SG Flensburg-Handewitt vorbeigerutscht. Eine furiose Aufholjagd der Gastgeber sorgte für eine dramatische Partie.

Die Ostwestfalen knüpften zu Beginn an die starke Leistung der Vorwoche an und gingen trotz früher Unterzahl durch Christoffer Rambo in Führung. Das hohe Tempo bereitete Flensburg Probleme und sorgte für ein 4:1 (7. Minute) der Gastgeber. D