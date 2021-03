Die Frühlingsausgabe von Ilka Gülkers Magazin „Tante Trine“ ist gerade erschienen. Mit ihren Themen bewegt sich die Herausgeberin ganz auf der Linie der Cittaslow-Gemeinde Bad Essen.

Cornelia Müller

Pr. Oldendorf. Eine neue Zeitschrift lädt ein zu einer Reise in die Nachbarschaft: „Tante Trine “, so heißt das Magazin. Ilka Gülker, Jahrgang 1991, geboren in Ostercappeln und aufgewachsen in Preußisch Oldendorf, ist die Frau hinter dem Magazin.

Sie hat sich mit diesem Projekt einen Traum verwirklicht und möchte ihren Lesern einen neuen Blick auf „das besondere Fleckchen Erde, das wir ‚Heimat‘ nennen dürfen“, ermöglichen, so nennt sie es. Ihre Zeitschrift „Tante Trine“ erscheint vi