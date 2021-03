Tausende Puten in Pr. Oldendorf-Lashorst getötet

Rund 7000 Puten dieser Stallanlage in Pr. Oldendorf-Lashorst wurden wegen Verdacht auf Geflügelpest getötet.

Martin Nobbe

Pr. Oldendorf. In einer Stallanlage in Pr. Oldendorf-Lashorst am Mittellandkanal sind rund 7000 Puten getötet worden. Der Grund: Verdacht auf Geflügelpest.

Das Gelände wurde am vergangenen Donnerstag von Personen in Schutzanzügen geräumt und dekontaminiert. Die Brückenstraße war abgesperrt. Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes waren im Einsatz.