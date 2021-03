Viel los war in den vergangenen Tagen auf dem umkämpften Storchenhorst in Heithöfen.

Gertrud Premke

Heithöfen. Mit der Rückkehr der Störche ins Wittlager Land haben auch wieder die Kämpfe um die Storchenhorste begonnen.

Seit ungefähr drei Wochen werden in der Gemeinde Bad Essen, auch in der Ortschaft Heithöfen, immer wieder Störche gesichtet. Sie suchen sich ein Nest. In Wehrendorf und Harpenfeld, aber auch in Hunteburg in der Gemeinde Bohmte, hatten sich