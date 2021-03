Vor dem Gericht müssen sich mehrere Männer verantworten, weil sie einen Pizzaboten überfallen haben (Symbolfoto).

Bad Essen. Am zweiten Verhandlungstag im Fall um den Überfall auf einen Pizzaboten in Lintorf berichteten am Mittwoch vor dem Landgericht Osnabrück die Ermittler und Gutachter über die Hintergründe des Verbrechens. Und erklärten, warum die Täter chancenlos waren.

Es klingt zu schön: Man unterdrückt die Rufnummer seines Handys und ruft so anonym bei seinem Ziel an. Ganz so einfach ist es jedoch nicht. Das mussten auch vier junge Männer feststellen, die am 27. Januar vergangenen Jahres daran beteiligt