Literweise Chemikalien fanden die Feuerwehrleute bei ihrem Einsatz in einer Fabrikhalle in Börninghausen vor.

Martin Nobbe

Pr. Oldendorf/Bielefeld. Spektakulär war die Entdeckung, die Feuerwehrleute im beschaulichen Preußisch Oldendorf-Börninghausen bei einem Löscheinsatz machten: In einer Lagerhalle war eines der größten Drogenlabore Deutschlands untergebracht. Zwei mutmaßliche Täter stehen nun in Bielefeld vor Gericht.

Am 28. April 2019 bricht in einer Lagerhalle einer ehemaligen Möbelfabrik in Büscherheides Nachbardorf Börninghausen ein Brand aus. Auslöser: vermutlich eine Kabeltrommel. Die Feuerwehr rückt aus. Am Einsatzort macht sie eine unerwartete En