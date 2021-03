Bad Essen. Im Corona-Jahr 2020 hat der TuS Bad Essen laut Zahlen des Kreissportbundes Osnabrück-Land 171 Vereinsmitglieder verloren. Kein anderer Klub im Altkreis hat so hohe Verluste hinnehmen müssen. Wieso leidet gerade der Bad Essener Sportverein – einer der größten im Wittlager Land – so stark? Vorsitzender Thomas Krawczak erklärt, wie der TuS mit der schwierigen Lage umgeht.

Der TuS Bad Essen ist bekannt für sein vielfältiges Sportangebot: Vereinsmitglieder können sich in Sportarten wie Tanzen, Turnen, Leichtathletik, Basketball, Schwimmen und viele weiteren messen. Doch im Zuge der Corona-Pandemie hat sich die Lage verändert. Zwischen März und Mai vergangenen Jahres stand der Mannschaftssport still. Nachdem der Betrieb im Juni unter Beachtung zahlreicher Hygienevorschriften zwischenzeitlich wieder aufgenommen werden konnte, sind die meisten Vereinsaktivitäten seit November 2020 erneut nicht möglich. Andere Vereine im Altkreis haben mit den gleichen Problemen zu kämpfen. Allerdings haben beim TuS besonders viele Sportler die Ereignisse zum Anlass genommen, ihre Vereinsmitgliedschaft zu beenden. Die Zahl der Mitglieder sank um 171 (knapp 15 Prozent) auf 990 mit Ablauf des vergangenen Jahres. Wie lässt sich das erklären?



Gründe für Abmeldungen

Vorsitzender Thomas Krawzcak zeigte sich „selbst ein wenig überrascht“ über die stark gesunkenen Mitgliedszahlen. Bei den Abmeldungen handle es sich häufig um Fälle, bei denen Eltern nicht länger die Beiträge für ihre Kinder zahlen wollten. Aufgrund des eingeschränkten Angebots hätten deren Kinder die Lust verloren, weiter im Verein aktiv zu sein. Andere hätten finanzielle Gründe als Anlass für ihre Kündigung angegeben. Häufig seien Familienmitgliedschaften auf Einzelmitgliedschaften umgebucht worden, sodass nur noch die sportlich aktiven Kinder und nicht mehr deren Eltern Vereinsbeiträge zahlten. Besonders im Jugendfußball habe der Verein viele Mitglieder verloren. Auch bei den Schwimmern habe es zahlreiche Abmeldungen gegeben, weil die Schwimmbäder geschlossen sind. Hinzu kommt noch, dass das Hallenbad Lintorf, das den Bad Essener Athleten neben dem in Bohmte als Sportstätte dient, saniert wird.

Es ist davon auszugehen, dass die hohe Anzahl an Kindern und Jugendlichen im Verein ein Grund für die im Vergleich zu anderen Klubs stark abfallenden Mitgliederzahlen ist. Krawczak sieht zudem „Mitlaufeffekte“. Nun müssten alle Abteilungen etwas kürzer treten. Der Vorstand gibt sich angesichts der Entwicklungen jedoch keineswegs geschlagen: Der Verein werde die Krise finanziell überstehen. Bereits geplante Projekte wie die Sanierung des Sportplatzes sollen weiterhin stattfinden.



Maßnahmen für eine Trendwende

Um dem Trend entgegenzuwirken, hat der Verein zahlreiche Maßnahmen eingeleitet. Seit dem Winter stellt der TuS seinen Mitgliedern diverse Online-Angebote zur Verfügung. Jeder der möchte, kann von zu Hause aus per Videokonferenz an Fitness-, Aerobic- und Tanzkursen teilnehmen. Das Angebot gilt für Vereinsmitglieder; Mitglieder aus anderen Vereinen dürfen gegen einen monatlichen Aufpreis von fünf Euro an den Kursen teilnehmen. Dadurch habe der TuS Bad Essen über den Winter schon wieder einige Mitglieder dazugewinnen können, sagt Krawczak. Solche Lichtblicke seien nur möglich, weil alle im Verein hervorragende Arbeit leisteten. Der Sport – und sei es nur per Videokonferenz – bringe die Leute zusammen. Dadurch könne der Teamgeist der TuS-Mitglieder gestärkt und der „Solidaritätsgedanke aufrechterhalten“ werden, so der Vorstand.

Stefan Gelhot

Außerdem wurden Aktionen gestartet, bei denen Unternehmen Sponsorengelder für ehrenamtliche Zwecke wie den Bad Essener Kindergartenverein spenden, wenn TuS-Sportler bestimmte Leistungen erbringen. Zu diesem Zweck hätten die Fußballerinnen zum Beispiel knapp 1000 Kilometer Laufstrecke zurückgelegt.



Wunsch nach Planungssicherheit

Für die Zukunft erhofft sich Krawczak ein Ende der Beschränkungen. Beim TuS Bad Essen gehe man davon aus, dass dann auch viele Mitglieder wieder in den Verein zurückkehren werden. Ein schnelles Voranschreiten der Impfkampagne könne dazu beitragen, dass der Amateursport wieder eine größere Planungssicherheit gewinnt, vermutet der Vorsitzende. „Wir hoffen alle, dass es bald wieder losgeht“: Damit spricht Thomas Krawczak wohl nicht nur für den TuS Bad Essen, sondern für alle Sportvereine im Wittlager Land.