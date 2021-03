Lübbecke will Höhenflug fortsetzen, GWD-Mission gegen Flensburg

Stets attackiert, hier im Spiel gegen Coburg: Mindens pfeilschneller Juri Knorr, der am Samstag auch in Lübbecke gegen Flensburg wieder Akzente setzen will.

Fotostand/Hilpert

Lübbecke. Für Schlagzeilen wollen die Handball-Topteams aus Minden und Lübbecke am Wochenende gegen Flensburg und Elbflorenz Dresden sorgen.

Bundesligist GWD Minden muss am Sonntag ab 13.30 Uhr in Lübbecke gegen das Topteam der SG Flensburg-Handewitt ran, während TuS N-Lübbecke am Sonntag beim HC Elbflorenz zum Verfolgerduell aufläuft. Traum-Ziel Olympia Minden t