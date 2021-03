Eine neue Perspektive für das ehemalige Parkhotel-Gelände in Bad Essen?

Entsteht hier, wo vor Jahren das Parkhotel stand, ein Vital- und Gesundheitsresort?

André Pantke

Bad Essen. Tut sich (endlich) etwas auf dem Grundstück des früheren Parkhotels in Bad Essen? Am 4. März tagt der Ratsausschuss für Umwelt, Planen und Bauen. Auf der Tagesordnung ein Antrag der BR Teutoburger-Immobilien GmbH zur Einleitung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes "Vital- und Gesundheitsresort". Was heißt das konkret?

Das Gelände hat eine bewegte Geschichte. 1880 baute der Reeder Peter Rickmers hier ein Sommerhaus. Noch vor der Gebietsreform eröffnete die Gemeinde Bad Essen 1967 nach dem Abriss der Villa Rickmers an gleicher Stelle das kommunale Pa