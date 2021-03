Happy End in Lübbecke: Die Drossel wurde von der Feuerwehr aus dem "Ast-Falle" befreit.

Martin Nobbe

Lübbecke. Anne Jocksch aus Lübbecke fiel am vergangenen Samstag "etwas Flatterndes" in einem Baum auf. Das musste ein verletzter Vogel sein. Die Tierfreundin schaute nach, rief die Feuerwehr an und bat um Hilfe.

Unweit vom Parkhaus Ost an der rükwärtigen Seite der Fußgängerzone war eine Drossel mit einem Lauf in den Ast eines Baumes geraten und hatte sich verfangen. Der gefiederte Freund konnte sich aus eigener Kraft nicht mehr befreien. Das Schic