Dieses prächtiges Tier wird jetzt aufgepäppelt und dann in der Eielstädter Schlucht ausgewildert.

Reinhold Rethschulte

Eielstädt. Auf einem Privatgrundstück am Rande eines Waldes in unmittelbarer Nähe von Forellenteichen lag vor wenigen Tagen ein verletzter flugunfähiger Uhu. Gefangen in einer Angelschnur. Was war geschehen?

Als der Hilferuf der Polizei kam, zögerte Reinhold Rethschulte, pensionierter Polizist, Tierfreund und von der Stadt Osnabrück bestätigter Jagdaufseher, nicht einen Moment. Denn es gibt immer wieder Situationen, dass wildlebende Tiere durch