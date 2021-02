Handball-Bundesliga: Minden tritt Donnerstag in Coburg an

Am Spielfeldrand oft nicht zu halten: GWD-Coach Frank Carstens lebt jede Szene mit.

Stefan Polex

Minden. Vier Kandidaten für vier Abstiegsplätze? So einfach wird die Rechnung nicht gemacht unter Besserwissern in der Handball-Bundesliga. Am Donnerstag tritt GWD Minden in Coburg an.

Gegen so ein Klischee wehrt sich auch GWD Minden, wenn es an diesem Donnerstag nach Coburg geht mit einem gemischten Gefühl. Zum einen, weil die Ostwestfalen noch ohne Sieg bei nur einem Unentschieden im neuen Kalenderjahr sind. Zum anderen