Wie groß ist das Interesse an den Schnelltests in Wittlage?

Das DRK-Gelände in Wittlage: Die Tests werden in den Räumen des Sozialzentrums durchgeführt.

Friedrich Lüke

Wittlage. Am Dienstag hatten Interessierte zum zweiten Mal die Möglichkeit, einen kostenlosen Corona-Schnelltest im DRK-Zentrum an der Lindenstraße in Wittlage machen zu lassen. Wie groß war die Resonanz?

Die Premiere am vergangen Samstagvormittag verlief eher schleppend. Rund 30 Bürger kamen. Das sah am Dienstag anders aus, "Es lief hervorragend", sagt Kreisbereitschaftsleiter Kai Kuckert. "Wir haben 152 Tests durchgeführt."Der Landkreis Os