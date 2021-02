Der diesjährige Weltgebetstag der Frauen findet am Freitag, 5. März, statt.

World Day of Prayer - International Committee

Altkreis Wittlage. Am 5. März ist der diesjährige Weltgebetstag der Frauen. Aus diesem Anlasse finden in den Kirchengemeinden im Altkreis Wittlage eine Reihe von Gottesdiensten statt. Jedes Jahr wird der Gottesdienst von anderen Frauen aus anderen Ländern vorbereitet, in diesem Jahr ist es das Südseestaat Vanuatu.

Die Termine im Wittlager Land: Bereits an diesem Samstag, 27. Februar, wird um 18 Uhr eine Vorabendmesse in der St.-Marien-Kirche Bad Essen gefeiert. Am Freitag, 5.März, sind Interessierte von 15 bis 17 Uhr zur offenen Kirche mit Info