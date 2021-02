Luisa Korte, Leiterin der Tourist-Information Bad Essen, freut sich über die Ausstellung mit Bildern von Josanne Mifsud Pikutzki.

Tourist-Information Bad Essen

Bad Essen. Die ersten Sonnenstrahlen wärmen die Haut, die Natur erwacht. Im Frühling beginnen wieder die Farben des Lebens zu leuchten. Diese lassen sich auch ganz coronakonform in einer neuen Ausstellung der Tourist-Information Bad Essen genießen.

„Say it with flowers“ („Sag es mit Blumen“) – so lautet der Titel der Ausstellung mit Bildern von Josanne Mifsud Pikutzki, die den ganzen März über in den Schaufenstern der Tourist‐Information Bad Essen zu bestaunen sein werden. Groß u