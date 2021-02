So voll war es am Wochenende am Dümmer See und im Wittlager Land

Viele nutzten das sonnige Wetter zu einem Spaziergang am Dümmer See.

NWM-TV

Wittlager Land. Das warme Frühlingswetter hat am Wochenende viele Menschen aus den Häusern und an den Dümmer See gelockt. Schon am Wochenende zuvor war der Andrang groß. Allerdings waren da noch warme Kleidung und Schlitten bei Minusgraden angesagt. Nun herrschten Temperaturen bis knapp an die 20 Grad, die beispielsweise auch in Bad Essen für Schlangen vor der Eisdiele sorgten.

Spaziergänger und Radfahrer nutzten das sonnige Wochenende für Ausflüge an den Dümmer See. Fotos zeigen gut besuchte Wege. Masken sind nur teilweise zu sehen, und auch ob der Abstand eingehalten wird, ist nicht immer ersichtlich. Berei