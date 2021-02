Vom Eise befreit suchte dieser Weißstorch am 21. Februar in Bad Essen-Harpenfeld nach Nahrung.

Martin Nobbe

Bad Essen/Bohmte. Nach dem Wintereinbruch mit Minustemperaturen um die 15 Grad stieg das Thermometer in den vergangenen Tagen auf Plusgrade an und ließ die weiße Pracht im Wittlager Land (fast) so schnell verschwinden wie sie gekommen war. Und prompt gibt erste tierische Frühlingsboten.

Wenn die Zugvögel zurückkommen, dann ist Frühling, unabhängig vom Frühlingsanfang, den Meteorologen, Kalender oder Wirtschaftsweise festgelegt haben. Kranich und WeißstorchFakt ist: Kraniche und Weißstörche zeigen jetzt schon wieder ve