DRK-Kreisbereitschaftsleiter Kai Kuckert führt das Teststäbchen in Astrid Douchys Nasen-Rachen-Raum ein.

Heidrun Mühlke

Wittlage. Das Corona‐Schnelltestzentrum in Wittlage ist jetzt geöffnet. Ob man mit dem Virus infiziert ist, kann man dort schon nach 15 Minuten erfahren. Am Sonnabendvormittag kamen bereits die ersten Bürger, um sich kostenlos auf eine Corona‐Infektion testen zu lassen.

Neben dem Testzentrum im DRK‐Zentrum an der Lindenstraße in Bad Essen hat der Landkreis in Kooperation mit dem DRK vier weitere Testzentren in Melle, Hilter, Bersenbrück und Quakenbrück eingerichtet. Hier können sich Menschen testen lassen