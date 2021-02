Corona-Schnelltests sind ab dem 20. Februar im DRK-Sozialzentrum an der Lindenstraße in Bad Essen-Wittlage möglich. Bad Essen ist einer von fünf Standorten im Landkreis (Archivfoto).

Friedrich Lüke

Wittlage. Bürger können kostenlos Corona-Schnelltests machen. Der Landkreis richtet dafür in Zusammenarbeit dem DRK vier Testzentren ein. Ein Standort ist das DRK-Zentrum an der Lindenstraße in Wittlage.

Weitere Testzentren sind in Melle, Hilter, Bersenbrück und Quakenbrück. Das Angebot soll bereits an diesem Samstag, 20. Februar, starten. "Die Schnelltests sind ein wichtiges Werkzeug, um Infektionen schnell festzustellen und die nötigen Sc