Station in Bad Essen: Wie läuft die Vorsorge in einem Mammobil ab?

Ab sofort steht das Mammobil am Freibad in Bad Essen. Mitarbeitern Alina Born erklärt das Mammographiegerät im Mammobil.

Stefan Gelhot

Bad Essen. Seit Donnerstag steht das Mammobil zur Brustkrebsfrüherkennung wieder am Sole-Freibad in Bad Essen. Bis Mitte April können Frauen aus dem Altkreis Wittlage dort die Vorsorgeuntersuchung wahrnehmen. Doch wie sieht das Spezialfahrzeug eigentlich von innen aus und wie läuft so eine Untersuchung ab?“

Was denken Frauen, wenn sie mit 50 Jahren ihre erste Einladung zum Mammographie-Screening bekommen? Ein Programm zur Früherkennung von Brustkrebs. Sind sie unsicher? Denken sie: Sollte ich hingehen? Was passiert da eigentlich? Und was ist d